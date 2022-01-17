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Общество17 января 2022 18:12

Заболеваемость ОРВИ в Рязанской области превысила эпидпорог на 45,3%

В основном болеют дети во возрасте до 14 лет
Источник:kp.ru
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Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в целом по Рязанской области выше на 45,3%, по Рязани - на 37,6%. Данные еженедельного мониторинга приводит региональное управление Роспотребнадзора. По данным санитарных врачей, в основном болеют дети в возрасте до 14 лет.

В ведомстве напомнили, что к гриппу восприимчивы все люди всех возрастов. Источником инфекции является больной человек с «явной и стертой» формой болезни. Больной заразен буквально с первых часов заболевания и до трех-пяти суток болезни.

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