Заболеваемость ОРВИ в Рязанской области превысила эпидпорог на 45,3%

Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в целом по Рязанской области выше на 45,3%, по Рязани - на 37,6%. Данные еженедельного мониторинга приводит региональное управление Роспотребнадзора. По данным санитарных врачей, в основном болеют дети в возрасте до 14 лет.

В ведомстве напомнили, что к гриппу восприимчивы все люди всех возрастов. Источником инфекции является больной человек с «явной и стертой» формой болезни. Больной заразен буквально с первых часов заболевания и до трех-пяти суток болезни.

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