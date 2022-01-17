В Рязанской области больная бешенством собака напала на хозяйку

В Рязанской области домашняя собака напала на хозяйку, сообщает «Пресса» со ссылкой на пострадавшую женщину.

Инцидент случился 9 января в селе Кривское Сараевского района. Жительница села рассказала, что ее домашний питомец неожиданно стал вести себя очень агрессивно, а потом и вовсе набросился на нее и укусил за ногу.

Женщина не растерялась и сразу же сообщила о случившемся в ветеринарную станцию в поселке Сараи. Специалисты забрали у хозяйки неадекватную собаку, изолировали ее и стали наблюдать. Через три дня животное скончалось.

Чтобы установить причину смерти, ветеринары отправили труп животного в рязанскую областную ветлабораторию, где и выяснилось, что погибший питомец болел бешенством.

Теперь село Кривское ожидает карантин. Специалисты уже осмотрели четырех кошек пострадавшей женщины, так как с ними контактировала больная собака. Никаких симптомов страшного заболевания у них не выявили.

У самой же хозяйки впереди - длительный курс уколов.