В Рязанской области объявили кадровый набор во все институты развития бизнеса

Власти Рязанской области, а также ведущие институты развития и поддержки бизнеса объявили «консолидированный набор» сотрудников по различным направлениям работы. Об этом сообщает Корпорация развития Рязанской области.

Региону требуются специалисты по работе с инвесторами, внешнеэкономической деятельности, специалисты бухучета и отчетности, райтеры и пиар-менеджеры, кураторы отдельных проектов, бизнес-тренеры, бизнес-консультанты и коучи.

— Мы сегодня объявили о проекте по кадровому отбору людей, которые готовы успевать за временем, по-настоящему пахать, работать в режиме многозадачности, предлагая при этом креативные, нестандартные решения, — отметил заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин. — Такие кадры нужны сегодня всем институтам развития и поддержки бизнеса. Да и в целом всем структурам экономического блока. Поэтому, друзья, ждем ваших заявок на конкурс. Гарантируем активные трудовые будни и чувство удовлетворения от того, что вы делаете, командный дух и возможности строить карьеру дальше.

Соискателям необходимо заполнить анкету и направить ее на электронную почту office-HR@rrdc.ru. После прохождения первого этапа отбора предполагается очное собеседование с претендентами и выполнение практических заданий.

— Да, ответственность и профессионализм – это необходимые качества, но не менее важны сегодня целеустремленность, ориентированность на результат, нестандартность подходов в достижении целей, готовность к многозадачности и стрессоустойчивость, — подчеркнул Артем Никитин.

Координатором по вопросам взаимодействия с соискателями выступает АО «Корпорация развития Рязанской области». Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (4912) 77-77-17 (доб. 217).