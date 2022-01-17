Спустя 6 лет поймана участница жестоких нападений на стариков в Ряжске

В Рязанской области предстанет перед судом женщина, которая скрывалась от следствия за рубежом больше 6 лет. Она обвиняется в разбойных нападениях, грабежах и кражах из жилищ стариков с подельником, которого ранее осудили на 14 лет лишения свободы.

Преступники орудовали в Ряжске. Тайно или под благовидным предлогом они проникали домой к пожилым людям, чтобы обобрать их до нитки — похищали деньги и ценное имущество. Одну из жертв нелюди вовсе забили до смерти...

«Женщине удалось скрыться от органов следствия, покинув территорию Российской Федерации. Более 6,5 лет обвиняемая находилась в розыске. Работа по уголовному делу не прекращалась», - пишет СУ СКР по Рязанской области.

Правоохранительным органам беглянка попалась 25 сентября 2021 года при пересечении российской границы. Тут же ее доставили в регион и заключили под стражу. Свою вину 44-летняя женщина не признает, но совокупность доказательств прокурор признал достаточной, чтобы направить дело в суд.