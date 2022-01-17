На четырех улицах Рязани 18 января отключат холодную воду

Во вторник, 18 января, в Рязани специалисты городского Водоканала отключат холодную воду сразу в двух микрорайонах. Не повезет жителям нескольких улиц в Горроще и Дашково-Песочне. Как сообщили в муниципальном предприятии, отключение связано с ремонтно-восстановительными работами на сетях водоснабжения.

С 9.30 до 12.00 не будет холодной воды по следующим адресам:

- улица 10 Линия, дома №№ 37, 37 корпус 1, 37 корпус 2;

- улица Ленинского Комсомола, дома №№ 89, 90, 91, 91 корпус 1, 93, 93 корпус 1, 93 корпус 2, 93 корпус 3, 94, 95, 95 корпус 1, 96, 97, 98, 99;

- улица Стройкова, дома №№ 88, 88 корпус 1, 90, 92, 94/41.

Кроме этого, с 9.30 до 17.00 не будет холодной воды в домах №№ 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3 по улице Новоселов.