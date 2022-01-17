Размер материнского капитала, а также помощь многодетным в Рязани увеличили

С 1 января 2022 года в Рязанской области проиндексировали размеры социальной поддержки. Речь идет о почетных донорах и многодетных семьях, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ежегодная денежная выплата рязанцам, которых когда-то наградили нагрудными знаками «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», проиндексирована на 4% и составит в 2022 году 15 713,84 рублей.

Также на 4% проиндексировали размеры регионального материнского капитала и ежегодную выплату многодетным семьям для покупки школьных принадлежностей.

Размер материнского капитала в 2022 году составит 77 912,32 рублей, ежегодная выплата на покупку школьных принадлежностей – 2 156,96 рублей.

«Для получения денежной выплаты в увеличенном размере обращаться в отдел социальной защиты не нужно – все будет проиндексировано автоматически в установленные сроки», - заверили в правительстве.

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