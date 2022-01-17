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Общество17 января 2022 14:01

Рязанская филармония выиграла федеральный грант более 5 млн рублей

Деньги потратят на покупку клавесина и создание цикла иммерсивных концертных программ для детей
Источник:kp.ru
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Рязанская областная филармония выиграла грант Правительства РФ в сумме 5,4 млн рублей. Об этом на личной странице сообщил министр культуры и туризма региона Виталий Попов. Он же рассказал, как потратят федеральные средства.

Во-первых, планируется создать цикл иммерсивных (с эффектом погружения) концертных программ для детей под названием «Филармония по нотам».

«Планируется 5 новых тематических программ Рязанского губернаторского симфонического оркестра с участием драматических актеров, солистов-вокалистов и инструменталистов», - рассказал Виталий Попов.

Каждая программа посвящена одному композитору — Баху, Моцарту, Вивальди, Чайковскому, Римскому-Корсакову и Лядову. Состоятся выездные концерты в муниципалитетах и других регионах ЦФО.

Также на средства гранта филармония приобретет клавесин.