Рязанка познакомилась с обеспеченным мужчиной на сайте знакомств. Вот что из этого вышло

Рязанец познакомился на сайте знакомств с женщиной, а потом обманул ее на 469 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Рязани завершилось расследование уголовного дела в отношении 39-летнего рязанца, обвиняемого в мошенничестве, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По версии следствия, в 2019 году женщина познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. После нескольких дней переписки они стали встречаться, у них завязался бурный роман.

Мужчина сказал, что занимается предпринимательством, якобы предоставляет услуги по профессиональному уходу за кузовом и салоном автомобилей - детейлингом. Он броско одевался в дорогие вещи, а в ресторанах закрывал солидные чеки. Всем своим видом мужчина дал понять даме, что материально он обеспечен и независим.

Но через какое-то время он как бы невзначай стал рассказывать, что некие силы хотят отнять у него бизнес, а из-за конфликта с компаньоном решил разорвать с ним отношения и открыть свое собственное дело.

Однажды он привез возлюбленную в один из гаражных кооперативов и показал ей два гаражных бокса, которые он якобы собирается купить для ведения бизнеса. Правда, обмолвился, что к настоящему моменту нужной суммы для покупки у него нет, и попросил женщину дать ему в долг 469 тысяч рублей. Дама нашла ему деньги – часть собственных сбережений, а часть взяла в долг у знакомых. Мужчина заверил, что гараж оформит на нее, чтобы ей было спокойно, и пообещал, что вернет деньги в течение полугода. Пообещал он даме и процент от прибыли от предпринимательской деятельности.

Но ни через полгода, ни позже денег женщина не увидела, как и документов собственности на гаражи. Ее ухажер 400 тысяч рублей потратил на покупку автомобиля, а остальные деньги просадил.

В настоящее время мужчина находится под стражей в СИЗО, расследование уголовного дела по факту мошенничества завершено, и в скором времени судьбу обвиняемого решит суд.

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