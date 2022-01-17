Под Рязанью пьяный мужчина угнал автомобиль и устроил дебош на заправке

Пьяный рязанец угнал автомобиль и устроил скандал на заправке. Историю незадачливого угонщика рассказали в пресс-службе Росгвардии по Рязанской области.

На пульт вневедомственной охраны в Михайловском районе поступил сигнал о том, что на одной из автозаправок в районном центре нетрезвый посетитель ведет себя неадекватно. Проверить информацию выехал наряд Росгвардии.

Агрессивный мужчина оказался 34-летним местным жителем. В разговоре с дебоширом выяснилось, что автомобиль Opel Astra, на котором приехал злоумышленник, вовсе не его – мужчина угнал машину в соседнем поселке.

Теперь разбираться в мотивах поступка нетрезвого воришки будут сотрудники полиции. В отношении рязанца возбудили уголовное дело.