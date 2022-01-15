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Общество15 января 2022 14:21

Театр драмы в Рязани закрылся до осени 2022 года на реконструкцию

Труппа будет выступать на других площадках города и много гастролировать
Источник:kp.ru
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Театр драмы в Рязани закрылся на реконструкцию до осени 2022 года. По информации, опубликованной в официальной группе учреждения, работы будут вестись в зрительской части.

«Репетиции новых спектаклей будут проходить на малой сцене и других помещениях театра, которые успели отремонтировать летом», - говорится в сообщении.

Пока идет реконструкция, труппа будет выступать на других площадках города и много гастролировать по России. Не исключен и выезд за рубеж.

Ранее министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов сроком окончания работ называл ноябрь 2022 года. Контракт на реконструкцию заключен с ООО «СМК «Артель» на 135,4 млн рублей.