С крыши здания бывшего «кулька» в Рязани рухнула на тротуар огромная глыба снега. Фото: Дмитрий Лялин.
Утром 14 января с крыши здания бывшего института культуры на площади Театральной рухнула огромная глыба снега. Сообщение о происшествии вместе с фотографиями появилось в паблике «Подслушано в Рязани».
К счастью, в момент падения снега никого из прохожих на тротуаре не оказалось. Судя по количеству снега и поваленную крышу пешеходной галереи, все могло закончиться трагически.
«Скорее всего, пока жертв не будет, изменений не предвидится», - оставил комментарий один из подписчиков.
Через несколько часов на сообщение отреагировала администрация Рязани, указав, что сотрудники Дирекции благоустройства города «выехали на участок для уборки упавшего снега».
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