С крыши здания бывшего «кулька» в Рязани рухнула на тротуар огромная глыба снега. Фото: Дмитрий Лялин.

Утром 14 января с крыши здания бывшего института культуры на площади Театральной рухнула огромная глыба снега. Сообщение о происшествии вместе с фотографиями появилось в паблике «Подслушано в Рязани».

К счастью, в момент падения снега никого из прохожих на тротуаре не оказалось. Судя по количеству снега и поваленную крышу пешеходной галереи, все могло закончиться трагически.

«Скорее всего, пока жертв не будет, изменений не предвидится», - оставил комментарий один из подписчиков.

Через несколько часов на сообщение отреагировала администрация Рязани, указав, что сотрудники Дирекции благоустройства города «выехали на участок для уборки упавшего снега».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!