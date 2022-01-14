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Общество14 января 2022 13:13

Глава Ермишинского района Рязанской области подал в отставку

Его решение единогласно поддержали депутаты районной думы
Источник:kp.ru
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Евгений Чванов. Фото: издательство "Пресса".

Евгений Чванов. Фото: издательство "Пресса".

В пятницу, 14 января, стало известно, что глава администрации Ермишинского района Рязанской области Евгений Чванов добровольно сложил с себя полномочия.

Чванов родился 16 марта 1971 года в Елисеевском Поселке Ермишинского района. В 1992 году закончил Великолукский государственный институт физической культуры по специальности физическая культура. После окончания института вернулся в родной район. Работал в школе, в районном управлении образования. В июне 2017 года назначен главой администрации Ермишинского района.

Депутаты Ермишинской районной Думы единогласно поддержали решение Евгения Чванова о досрочном прекращении полномочий.

Временно исполнять обязанности главы администрации станет Юрий Николаевич Виноградов, работавший в системе Росреестра по Рязанской области.