Глава Ермишинского района Рязанской области подал в отставку

Евгений Чванов. Фото: издательство "Пресса".

В пятницу, 14 января, стало известно, что глава администрации Ермишинского района Рязанской области Евгений Чванов добровольно сложил с себя полномочия.

Чванов родился 16 марта 1971 года в Елисеевском Поселке Ермишинского района. В 1992 году закончил Великолукский государственный институт физической культуры по специальности физическая культура. После окончания института вернулся в родной район. Работал в школе, в районном управлении образования. В июне 2017 года назначен главой администрации Ермишинского района.

Депутаты Ермишинской районной Думы единогласно поддержали решение Евгения Чванова о досрочном прекращении полномочий.

Временно исполнять обязанности главы администрации станет Юрий Николаевич Виноградов, работавший в системе Росреестра по Рязанской области.