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Происшествия14 января 2022 10:59

Под Рязанью остановочный павильон опасно деформировался из-за снега

Тем не менее суровые жители деревни Турлатово продолжают стоять под прогнувшейся крышей
Источник:kp.ru
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Суровые жители деревни Турлатово продолжают стоять на остановке под прогнувшейся от снега крышей. Фото: vk.com/club203555939

Суровые жители деревни Турлатово продолжают стоять на остановке под прогнувшейся от снега крышей. Фото: vk.com/club203555939

Остановочный павильон в деревне Турлатово под Рязанью рискует «сложиться» вместе со стоящими под ним людьми. Конструкция сильно деформировалась из-за скопившегося на ней снега – крыша сильно прогнулась по центру.

Соответствующая запись с фотографией появилась в сообществе «Экология Турлатово» 14 января.

«Обрушения не избежать... Пострадают взрослые и дети», - опасается автор.