В Рязани места для детей раннего возраста остались в восьми детсадах

Управление образования и молодежной политики опубликовало информацию о наличии вакантных мест для детей раннего возраста в дошкольных учреждениях Рязани.

Управление образования и молодежной политики опубликовало информацию о наличии вакантных мест для детей раннего возраста в дошкольных учреждениях Рязани. Всего таких учреждений по состоянию на 14 января восемь.

В детских садах №№76 (ул. Бронная), 99 (ул. Гоголя) и 110 (ул. Великанова) места есть как для маленьких рязанцев в возрасте 1-2 года, так и для группы с 2 до 3 лет.

Только для детей с 1 года до 2 лет есть места в учреждениях под номерами 236 (ул. Гоголя), 121 (ул. Зубковой) и 158 (ул. Бирюзова).

Детей с 2 до 3 лет также можно записать в детсады 147 (Касимовское шоссе) и 149 (ул. Зубковой).

По всем вопросам следует обращаться по телефону 8(4912)720-101.