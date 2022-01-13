Традиционные крещенские купания в Рязани пройдут на Ореховом озере

Главную крещенскую купель в Рязани традиционно оборудуют на Ореховом озере. Об этом 13 января сообщили в администрации города.

Традиционные купания в Рязани пройдут с 23.00 18 января до 2.00 19 января. Все это время от площади Свободы до Орехового озера будут курсировать два автобуса.

В ближайшие дни сотрудники Дирекции благоустройства города подготовят купель - расчистят территорию, оборудуют сходни и парапеты для спуска. Место купания обложат сеном, поставят скамейки и теплые палатки для переодевания. В крещенскую ночь рядом постоянно будут дежурить сотрудники МЧС, полицейские и медики.

Из-за угрозы распространения коронавируса в этом году купания вновь пройдут с соблюдением мер предосторожности. В частности, власти рассматривают вариант организации пропускного режима к иордани, а также планируют разделить потоки посетителей.