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Здоровье13 января 2022 9:48

Ему 39, ей 40 – новые жертвы коронавируса в Рязани

Оперативная группа рассказала о возрасте и поле скончавшихся
Источник:kp.ru
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В четверг, 13 января, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще восьми человек. Скончались они в декабре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Это четверо мужчин – 39 лет, 62 года, 71 год, 72 года и четыре женщины – 40 лет, 71 год, 80 лет, 93 года.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2661 человека.

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Оперативная группа представила свежую статистику (подробности).