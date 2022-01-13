Жена губернатора Оксана Любимова нашла работу в Корпорации развития Рязанской области. Фото: правительство Рязанской области.

Супруга губернатора Николай Любимова – Оксана Любимова, заняла одно из кресел в АО «Корпорация развития Рязанской области». Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в региональном правительстве.

По неофициальным данным, Любимова будет контролировать развитие инвестиционных проектов, а также следить за финансами и общим развитием.

Ранее Оксана Любимова входила в руководство АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций», на сайте которого по-прежнему числится заместителем директора. Еще ранее она возглавляла Региональный центр компетенций в сфере производительности труда.

Коллективу Корпорации развития представил новую сотрудницу бывший руководитель АО, а ныне зампред рязанского правительства 26-летний Артем Никитин.

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