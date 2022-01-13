В Рязани пьяный водитель протащил полицейского несколько метров

В Рязани предстанет перед судом водитель, протащивший за машиной полицейского, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Инцидент произошел 10 января 2022 года на одной из улиц Рязани. Сотрудники полиции заметили автомобиль, который опасно двигался по проезжей части. Когда транспорт притормозил на светофоре, к водителю подбежал один из полицейских и потребовал остановиться. В ответ нарушитель резко нажал на газ.

Автоинспектор успел схватить пьяного водителя за верхнюю одежду и не отпускать, однако машина все же проехала несколько десятков метров, протащив за собой полицейского, прежде чем остановилась.

В результате такой поездки сотрудник ДПС получил несколько переломов.

Выяснилось, что за рулем был 27-летний житель Кадомского района. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти. Подозреваемый арестован.

А пострадавшего инспектора полиции ждет поощрение за проявленную отвагу и мужество при задержании правонарушителя.