Перекресток на дороге Спас-Клепики - Рязань оборудуют за 9 млн рублей

Под Рязанью светофорами оборудуют перекресток Солотчинского шоссе между селом Поляны и коттеджным поселком Снегири. Также на участке трассы Спас-Клепики — Рязань протяженностью 368 метров установят металлические отбойники по оси и по бокам проезжей части.

Соответствующий электронный аукцион размещен на сайте госзакупок еще в декабре, 12 января завершается прием заявок от участников.

Помимо уже названных работ подрядчик должен демонтировать существующие элементы дорожной инфраструктуры, согласовать установку светофора с полицией и настроить его, рассчитав перед этим локальные режимы светофорного регулирования на основе транспортных потоков. И все это за 20 дней с момента заключения контракта.