На Ряжском шоссе в Рязани фура устроила массовое ДТП. Фото: YA62.ru.

12 января на Ряжском шоссе в Рязани встретились два грузовика и легковушка. Массовое ДТП произошло примерно в 10.25 около дома № 20.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, аварию устроил 54-летний житель Челябинской области. Полуприцеп Scania, за рулем которого он находился, наехал на КАМАЗ рязанской Дирекции благоустройства города, перевозивший снег. От удара грузовик по инерции отбросило на Chevrolet Lacetti.

В ДТП пострадал водитель легковушки, 47-летний рязанец. Он обращался за медицинской помощью.

Проводится проверка.