Власти Рязани ищут перевозчика на маршрут №55

Власти Рязани планируют вновь запустить маршрутки №55 («ДПР-5 – офисный центр «Ситники»»). В настоящее время управление транспорта городской администрации сообщило о намерении выдать свидетельство на перевозки

Отмечается, что документ выдадут без открытого конкурса сроком на 101 день.

У будущего коммерческого перевозчика должно быть в наличии не менее 16 единиц автобусов малого класса с минимальной вместимостью 17 человек.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в маршрутках Рязани изменится с 1 февраля. Цена за одну поездку составит 24 рубля при оплате картой и 25 рублей за наличные (читать подробнее).

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