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Происшествия10 января 2022 12:51

Пока рязанцы отдыхали, оперативники раскрыли 50 преступлений

Среди них избиение 41-летнего мужчины, из-за которого он скончался в больнице
Источник:kp.ru
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В 2022 году раскрыто 19 преступлений, совершенных с начала года.

В 2022 году раскрыто 19 преступлений, совершенных с начала года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 31 декабря по 9 января сотрудники уголовного розыска раскрыли в Рязанской области 50 преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что из раскрытых 31 преступление было совершено в 2021 году, а 19 - уже в 2022-м. Среди них 31 кража, разбойное нападение, пять грабежей, пять фактов причинения тяжкого вреда здоровью, пять случаев незаконного хранения огнестрельного оружия, умышленное уничтожение автомобиля, угон транспорта и хулиганство.

Так, 1 января в Пронском районе 27-летний парень во время ссоры избил 41-летнего знакомого. Мужчину доставили с травмами головы в стационар Новомичуринска, но 3 января он скончался в больнице.

Оперативники задержали подозреваемого молодого человека на месте преступления. На время следствия его отправили в СИЗО.