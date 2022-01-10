Пока рязанцы отдыхали, оперативники раскрыли 50 преступлений

В 2022 году раскрыто 19 преступлений, совершенных с начала года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 31 декабря по 9 января сотрудники уголовного розыска раскрыли в Рязанской области 50 преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что из раскрытых 31 преступление было совершено в 2021 году, а 19 - уже в 2022-м. Среди них 31 кража, разбойное нападение, пять грабежей, пять фактов причинения тяжкого вреда здоровью, пять случаев незаконного хранения огнестрельного оружия, умышленное уничтожение автомобиля, угон транспорта и хулиганство.

Так, 1 января в Пронском районе 27-летний парень во время ссоры избил 41-летнего знакомого. Мужчину доставили с травмами головы в стационар Новомичуринска, но 3 января он скончался в больнице.

Оперативники задержали подозреваемого молодого человека на месте преступления. На время следствия его отправили в СИЗО.