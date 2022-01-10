Рязанцу, переболевшему ковидом, пересадили почку

В рязанской Областной клинической больнице (ОКБ) пересадили 33-ю почку. Об очередной операции с гордостью сообщает региональный минздрав.

Осенью прошлого года, после перенесенного коронавируса, у рязанца возникла почечная недостаточность. Именно с того времени мужчину привязали к процедуре гемодиализа – аппарату искусственной почки. Чистить кровь пациенту необходимо было через день, мужчина буквально жил в диализном центр, было невозможно ни уехать из города, ни запланировать поездку… Поэтому когда ему позвонили из ОКБ и сообщили, что появился донорский орган, он, не раздумывая, согласился лечь на операционный стол.

По словам главного врача рязанской ОКБ Андрея Карпунина, в 2021 году, несмотря на пандемию, специалисты клиники провели 15 операций по пересадке органов.

— Трансплантация полностью меняет жизнь пациентов. Тем, кому пересадили почку, теперь не требуется гемодиализ, люди, с пересаженной печенью получают новый шанс на жизнь, — подчеркнул Карпунин.

Около десяти дней мужчина провел в больнице, а накануне врачи тепло с ним попрощались.

Впервые в ОКБ пересадили почку в декабре 2018 года. За три года специалисты провели 33 трансплантации почки, а также пять трансплантаций печени.

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