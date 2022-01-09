Рязанцы смогут напрямую обратиться к руководству регионального СК

В январе в Рязанской области пройдут три выезда руководства следственного управления СК в районы для личного приема граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

13 января с 10.00 до 12.00 прием состоится в Железнодорожном межрайонном следственном отделе (Рязань, улица Братиславская, дом 25).

20 января пройдет совместный прием с уполномоченным по правам человека в Рязанской области в Скопинском районе.

27 января с 10.00 до 12.00 в Сасовском межрайонном следственном отделе (Сасово, улица Новикова-Прибоя, дом 55a).

Также с 12 по 26 января с 10 утра до полудня рязанцы могут обращаться с вопросами на прямую линию по номеру: 8 (4912) 28-04-69.