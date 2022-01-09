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Общество9 января 2022 7:38

В Рязани сотрудники Госавтоинспекции блокировали автомобиль нарушителя

Водитель проигнорировал требование об остановке и из-за этого началась погоня
Источник:kp.ru
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8 января сотрудники Госавтоинспекции блокировали автомобиль нарушителя, проигнорировавшего требование об остановке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Сообщается, что инцидент произошел около поста ДПС Солотчинский. Porsche Cayenne под управлением 35-летнего мужчины пронесся мимо инспекторов и из-за этого началась погоня. Автомобиль удалось догнать и блокировать около ТРЦ «Круиз». Отмечается, что водитель был трезв.

«Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, проводится проверка», - уточнили в полиции.