На Лыбедском бульваре в Рязани завершился фестиваль ледовых скульптур. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

В Рязани завершился фестиваль ледовых скульптур, сообщает пресс-служба городской мэрии. Церемония закрытия самого значимого новогоднего события прошла 8 января на Лыбедском бульваре.

В фестивале приняли участие пять команд именитых мастеров. В течение недели они создавали творения из трехметровых глыб льда, которые организаторы заблаговременно привезли из Пермского края. Понаблюдать за ходом работы могли все желающие.

Так, на Лыбедском бульваре появились зайцы, косящие трын-траву, сказочный конек-горбунок в окружении полумесяца и силуэт рязанской легенды – весовщика Иосифа Пятунина.

Приз фестиваля получили Николай Маныкин и Юрий Назаркин – авторы скульптуры под названием «Калевала», запечатлевшей сцену из одноименного эпоса. Обладателем специального приза стала Раиса Лысенина и ее работа «Завтрак на поляне», которую рязанка создавала в соавторстве с Сергеем Горловым.

Помимо этого, в группе «Новый год в Рязани» запустили народное голосование за приз зрительских симпатий. Отдать свой голос понравившейся работе рязанцам предлагают с 8 по 13 января.