Бар «Ришелье» закрыли в Рязани за нарушения антиковидных мер

В Рязани закрыли бар «Ришелье» (улица Пугачева, дом №11/19), сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Причина закрытия – выявленные нарушения санитарно-эпидемиологический норм во время коронавирусной пандемии.

Что конкретно нарушили в заведении, ведомство решило не сообщать, но составило протокол о временном запрете работы бара.

Октябрьский районный суд рассмотрел материалы в отношении ООО «Игорный дом» (бар «Ришелье») и признал его виновным в совершении административного правонарушения. Наказание – приостановка деятельности на срок 30 суток.

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