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Общество5 января 2022 16:49

Глава администрации Рязани проверила организацию вывоза мусора в новогодние праздники

Увиденным Елена Сорокина осталась недовольна
Источник:kp.ru
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Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

5 января глава администрации Рязани Елена Сорокина проверила в микрорайоне Дягилево работу коммунальных служб, обеспечивающих уборку дворов и вывоз мусора с контейнерных площадок.

У дома №34 по улице Белякова Елена Борисовна отметила, что шести контейнеров недостаточно – площадка обслуживает пять девятиэтажных домов, и необходимо увеличить размер площадки. Такие же проблемы вскрылись на площадках рядом с домами №4 по улице Белякова и №11 по Забайкальской.

Контейнеры у дома №3 оказались переполнены, а крупный мусор здесь вывозится с запозданием.

У дома №24 по улице Белякова вокруг мусорных баков главу администрации расстроили грязь и мусор.

Одной из немногочисленных точек, оставивших приятное впечатление, стал дом №1 на улице Забайкальской.

- Площадка благоустроена, мусор, в том числе крупногабаритный, вывезен, - отметила Елена Борисовна. – Площадки должны не просто отвечать всем требованиям и нормативам, но и выполнять свои непосредственные функции. Жители должны видеть перед собой опрятную дворовую территорию.