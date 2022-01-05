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Происшествия5 января 2022 16:08

В Рязани в микрорайоне Канищево вечером 5 января погиб мужчина

Его тело обнаружили под окнами многоэтажного дома
Источник:kp.ru
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Вечером в среду, 5 января, поступило сообщение о том, что под окнами жилого дома № 6Б на улице Бирюзова в микрорайоне Канищево (Рязань) обнаружено тело неизвестного мужчины.

По факту случившегося Московский межрайонный следственный отдел города Рязань СК России по Рязанской области организовал доследственную проверку.

Как сообщили «КП-Рязань» в пресс-службе ведомства, личность погибшего пока не установлена и неизвестно, с какого этажа он упал.

На месте в настоящее время работают оперативники и следователи.