В Рязани в микрорайоне Канищево вечером 5 января погиб мужчина

Вечером в среду, 5 января, поступило сообщение о том, что под окнами жилого дома № 6Б на улице Бирюзова в микрорайоне Канищево (Рязань) обнаружено тело неизвестного мужчины.

По факту случившегося Московский межрайонный следственный отдел города Рязань СК России по Рязанской области организовал доследственную проверку.

Как сообщили «КП-Рязань» в пресс-службе ведомства, личность погибшего пока не установлена и неизвестно, с какого этажа он упал.

На месте в настоящее время работают оперативники и следователи.