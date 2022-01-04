Семьям погибших в ДТП с автобусом под Рязанью страховая выплатит 2 млн

Люди, пострадавшие в ДТП с автобусом Москва – Астрахань под Рязанью, а также семьи погибших смогут получить страховые выплаты.

Люди, пострадавшие в ДТП с автобусом Москва – Астрахань под Рязанью, а также семьи погибших смогут получить страховые выплаты. Ответственность перевозчика ООО «Транс Лайн» застрахована в СПАО «Ингосстрах», сообщили в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО).

Компенсация за вред здоровью выплачивается после подачи заявления. Ее размер зависит от количества и характера полученных травм, варьируется от одной до нескольких сотен тысяч рублей за каждую травму, но совокупно не может превышать 2 млн рублей. Таблица выплат утверждена постановлением Правительства РФ №1164.

От пассажиров потребуется документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм. Иждивенцы погибших (при их отсутствии ближайшие родственники) должны предоставить свидетельство о смерти и подтвердить факт нахождения на иждивении (или факт родства).

«Размер выплаты в связи с гибелью пассажира составляет 2 млн. 25 тыс. рублей по каждому погибшему», - отметили в НССО.