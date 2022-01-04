В Солотче молодой человек погиб при опрокидывании квадроцикла.

В поселке Солотча при опрокидывании квадроцикла CFORCE погиб 24-летний водитель. Житель Скопина ехал слишком быстро и не справился с управлением, сообщили в ГИБДД по Рязанской области.

Трагедия случилась 3 января примерно в 23:15.

«В результате происшествия водитель квадроцикла от полученных травм скончался на месте ДТП», - информирует Госавтоинспекция.

В ведомстве также отмечают, что молодой человек был без мотошлема.