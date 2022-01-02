Появились уточненные данные о пострадавших в результате ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью

Стало известно о возрасте пострадавших в результате смертельного ДТП в Скопинском районе. Обновленный список появился в группе Новости/Аварии/ДТП Астрахани:

- Зульфия Муксимова, 1972 года рождения;

- Роберт Тамарян, 1961 года рождения;

- Игорь Колесников, 1986 года рождения;

- Мирослава Кулакова, 1968 года рождения;

- Сабина Шаманова, 2007 года рождения;

- Бахтияр Шаманов, 2011 года рождения;

- Агуль Шаманова, 1971 года рождения;

- Татьяна Яровая, 1987 года рождения;

- Жумабай Кусманов, 1964 года рождения;

- Анастасия Маркелова, 2009 года рождения;

- Александр Комыхайло, 1978 года рождения (по предварительным данным, водитель);

- Александр Тарануха, 1993 года рождения;

- Надежда Аншакова, 1962 года рождения.

В сообщении указывается, что речь идет о госпитализированных пассажирах. Личности погибших по-прежнему выясняются.

Всего в результате ДТП с участием рейсового автобуса под Рязанью пострадал 21 человек. Трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Пятеро пассажиров, в том числе водитель автобуса, погибли.

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