Появились уточненные данные о пострадавших в результате ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью

Стало известно о возрасте пострадавших в результате смертельного ДТП в Скопинском районе. Обновленный список появился в группе Новости/Аварии/ДТП Астрахани:
- Зульфия Муксимова, 1972 года рождения;
- Роберт Тамарян, 1961 года рождения;
- Игорь Колесников, 1986 года рождения;
- Мирослава Кулакова, 1968 года рождения;
- Сабина Шаманова, 2007 года рождения;
- Бахтияр Шаманов, 2011 года рождения;
- Агуль Шаманова, 1971 года рождения;
- Татьяна Яровая, 1987 года рождения;
- Жумабай Кусманов, 1964 года рождения;
- Анастасия Маркелова, 2009 года рождения;
- Александр Комыхайло, 1978 года рождения (по предварительным данным, водитель);
- Александр Тарануха, 1993 года рождения;
- Надежда Аншакова, 1962 года рождения.
В сообщении указывается, что речь идет о госпитализированных пассажирах. Личности погибших по-прежнему выясняются.
Всего в результате ДТП с участием рейсового автобуса под Рязанью пострадал 21 человек. Трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Пятеро пассажиров, в том числе водитель автобуса, погибли.
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