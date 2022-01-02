Жестокая драка подростков на окраине Рязани попала на видео

На окраине Рязани в ночь на 1 января 2022 года произошла массовая драка подростков. Видео с места происшествия опубликовали на канале RZN_Life (смотреть видео).

Все произошло во дворе дома №31 по улице Бирюзова в микрорайоне Канищево. На кадрах зафиксированы не менее семи человек. Большая часть из них избивала ногами молодого человека, лежащего в снегу. Кто-то из парней пытался остановить драку, разнимал, но избиение продолжилось.

Один из участников драки - девушка.

Как сообщили «КП-Рязань» в правоохранительных органах, по данному факту началась проверка. Полицейские установят все обстоятельства случившегося в ближайшее время.

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