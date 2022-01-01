Охотники отстрелили десять волков в клепиковских лесах

Фото: издательство "Пресса".

В период с ноября по декабрь 2021 года охотники отстрелили десять волков в лесах Клепиковского района. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Начальник Клепиковского районного общества охотников и рыболовов Андрей Клепиков сообщил нашим коллегам, что делается это не ради забавы, а для регулирования численности этого хищника.

Охотник рассказал, что последних волков обложить было особенно сложно, из-за того что они постоянно перемещались из Келецкого участка в Криушинский.

- Но совместными усилиями нам все же удалось четырех добыть на Келецком участке, - поделился Андрей Михайлович.