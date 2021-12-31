В Касимовском районе обнаружили труп 62-летней женщины - забил до смерти 43-летний муж

В одной из деревень Касимовского района обнаружили труп 62-летней женщины. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, 43-летний мужчина железным прутом избил свою 62-летнюю сожительницу. От полученных травм она через некоторое время скончалась. Причина – ревность. Во время возлияний он приревновал свою даму к приятелю. Сначала избил его, а потом женщину.

— По данному факту мы возбудили уголовное дело, — рассказывает следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын. — В настоящее время мужчина сознался в преступлении и раскаялся, но расследование продолжается.

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