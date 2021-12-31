Под Рязанью обнаружили труп 47-летнего мужчины

30 декабря 2021 года в поселке Сараи Рязанской области обнаружили труп 47-летнего мужчины. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Мужчина жил с матерью. Утром 30 декабря он вышел из дома, зашел в хозяйственную пристройку и повесился. Так это или нет выяснят соответствующие службы в правоохранительных органах», - отметил собеседник.
К настоящему моменту неизвестно, сам мужчина повесился или нет, но причину смерти установят следователи, а также все обстоятельства случившегося.
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