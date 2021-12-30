Рязанка, сбитая маршруткой, взыскала с перевозчика 250 тыс. рублей

Попавшая под маршрутку №66 в Рязани женщина взыскала с перевозчика 250 тыс. рублей. Ответчиком по гражданскому делу было ООО «РязаньПассажирТранс».

Наезд произошел в тот момент, когда женщина переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Причем переходила она слева направо относительно микроавтобуса, а сама маршрутка ехала по крайней правой полосе. К тому же дело было в светлое время суток, и все это позволяет понять — пешеход перед машиной появился не внезапно. Да и сам водитель своей вины уже отрицать не стал.

«Ей были причинены физические и нравственные страдания, выразившиеся в (...) сильной физической боли, ограничении свободного передвижения, невозможности вести полноценную жизнь, необходимости в длительном лечении и восстановлении», - цитирует суд изложенные в иске обстоятельства.

Требования истицы суд удовлетворил частично, причем только в части морального вреда. Она требовала 1 млн рублей с «РязаньПассажирТранса» и 500 тыс. рублей с водителя. В итоге в ее пользу взыскали 250 тыс. рублей с организации-перевозчика.