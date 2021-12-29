Опубликован праздничный график работы ТРЦ «М5 Молл» и расписание бесплатных автобусов

Администрация ТРЦ «М5 Молл» в Рязани опубликовала график работы торгово-развлекательного центра в праздничные дни.

31 декабря ТРЦ будет работать с 10:00 до 19:00, а 1 января 2022 года — с 14:00 до 22:00. Уже со 2 января ТРЦ «М5 Молл» вернется к обычному графику работы, то есть с 10:00 до 22:00.

Перейдут на праздничное расписание и бесплатные автобусы «М5 Молл».

31 декабря: маршруты в сторону «М5 Молл»:

- Недостоево - «М5 Молл»: 09:00, 09:45, 10:30 11:15, 12:00, 12:45, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 19:00;

- автовокзал - «М5 Молл»: 09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:45;

- площадь Театральная - «М5 Молл»: 09:00, 11:30, 14:30, 17:00, 18:30.

Маршруты от ТРЦ «М5 Молл»:

- «М5 Молл» - Недостоево: 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 18:15, 19:00, 19:40;

- «М5 Молл» - Автовокзал: 09:45, 10:45, 11:45, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:20, 19:20;

- «М5 Молл» - площадь Театральная: 10:00, 13:00, 15:30, 18:00, 19:30.

1 января: маршруты в сторону «М5 Молл»:

- Недостоево - «М5 Молл»: 13:20, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 21:45;

- автовокзал - «М5 Молл»: 13:20, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:45, 19:45, 20:45, 21:45.

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