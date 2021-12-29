Опубликованы новые расценки за отопление и ГВС в Рязани

МУП «РМПТС» опубликовало расценки на отопление и горячее водоснабжение, которые будут действовать в Рязани в 2022 году. Изменения произойдут во втором полугодии, то есть с 1 июля.

Тариф на тепловую энергию для населения вырастет с 2 414,62 руб./Гкал до 2 508,78 руб./Гкал. Если не будут пересмотрены нормативы потребления, для любых помещений плата за отопление увеличится одинаково - на 3,9%. Немного утешает, что это значительно меньше предела, установленного правительством.

В случае с горячей водой все несколько сложнее, так как плата зависит от типа системы и категории дома. Тариф состоит из двух компонентов, и об изменении расценок на один из них – тепловую энергию – мы уже знаем (+3,9%).

При закрытой системе вторым компонентом служит подогреваемая в теплообменнике холодная вода, которая подорожает с 27,88 до 29,51 руб. за кубометр, то есть на 5,8%. В открытой системе, когда идет прямой разбор, стоимость компонента на теплоноситель увеличится на 4,1% - с 41,71 до 43,44 руб./куб.м. Так что в разных случаях суммы в платежках за ГВС изменятся по-разному. К тому же в формуле расчета присутствуют и другие значения.