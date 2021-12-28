Власти опубликовали перечень застройщиков Рязани, которые не завершили строительство Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На конец декабря 2021 года в Рязани насчитывается 78 выданных разрешений на строительство многоквартирных домов, которые еще не ввели в эксплуатацию. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на управление капитального строительства.

Согласно перечню, срок действия разрешения на строительство у застройщиков в диапазоне от 2015 до 2037 года. Как отметили власти, в перечне указаны те объекты, у которых срок действия разрешения на строительство завершается в ближайшие месяцы, а также те, кто получил это разрешение недавно.

«Срок действия разрешения на строительство может быть продлен на основании заявления застройщика. Кроме того, застройщик имеет право обратиться за получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию раньше заявленного срока», - говорится в сообщении.

Данный реестр власти публикуют специально для рязанцев, которые уже заключили договоры долевого участия, а также для потенциальных покупателей.

Реестр выданных разрешений на строительство объектов жилищного строительства на территории Рязани, не введенных в эксплуатацию

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