Рязанская область получит 1 млрд рублей на расселение из аварийного жилья

Фонд ЖКХ одобрил заявку Рязанской области на получение более 1 млрд рублей. Средства предназначены для расселения людей из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Финансирование в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» поступит в 2023-2024 годах, уточняет пресс-служба фонда. Еще 57 млн добавит регион.

«Указанные средства будут направлены на переселение 1 560 человек из 661 жилого помещения общей площадью 26,92 тыс.кв.м. на территории 15 муниципальных образований», - отметили в госкорпорации.

Помимо Рязанской области 27 декабря одобрены заявки еще шести регионов: Красноярского и Ставропольского краев, Брянской, Вологодской, Ивановской и Московской областей.