В рязанской Песочне у новогодней елки Chevrolet сбил пешехода

40-летний мужчина пересекал дорогу по пешеходному переходу, когда попал под колеса автомобиля.

Вечером, 27 декабря, в Рязани на улице Новоселов сбили 40-летнего рязанца, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Все произошло примерно в 22:50 около дома №13 рядом с новогодней елкой. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по проезжей части, не притормозил перед пешеходным переходом, по которому в это время шел мужчина.

В результате ДТП пешеход получил травмы и ему потребовалась медицинская помощь.

Всего за сутки в Рязанской области случилось 51 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых один человек погиб и два пострадали.

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