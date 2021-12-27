Два человека погибли на жутком пожаре в Сасовском районе

В ночь на 27 декабря в селе Салтыково Сасовского района загорелся дом, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате возгорания поврежден деревянный частный дом, погибли двое мужчин.

Боролись с огнем шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы на двух спецавтомобилях.

В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину возгорания и причиненный ущерб. Кроме того, Сасовским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по факту обнаружения трупов. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибших, а также все обстоятельства случившегося.

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