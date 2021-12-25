Четыре ДТП днем 25 декабря спровоцировали в Рязани 10-балльные пробки. Фото: Яндекс.Пробки

Днем 25 декабря Рязань встала в десятибалльные пробки, сообщает веб-сервис компании «Яндекс».

Одной из причин автомобильных заторов стали дорожно-транспортные происшествия. Если верить сервису «Яндекс.Пробки», по состоянию на 12:20 в черте Рязани практически одновременно произошло четыре ДТП: два - на Южной окружной дороге, в одном из них сломался большегруз; на улице Октябрьской и на улице Бирюзова.

Снегопад и плохая уборка снега стали одной из причин десятибалльных пробок в Рязани днем 25 декабря.

На всех указанных участках улично-дорожной сети затруднено движение.

Еще одна причина автомобильных заторов – снегопад и плохая уборка снега: машины плотно стоят на Московском шоссе и Первомайском проспекте, а также на улицах Есенина, Спортивной и других.

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