В рязанском поселке Элеватор люди мерзнут из-за отключения отопления и горячей воды

В рязанском поселке Элеватор регулярно отключают горячую воду и отопление. Об этом главе администрации Рязани Елене Сорокиной пожаловался председатель ТОС «Элеватор».

«Поручила сегодня же [24 декабря] выехать в поселок Элеватор и встретиться с заявителем. Показать, какое оборудование установили в котельной две недели назад для нормализации ситуации. Потренировать диспетчерскую, выяснить, проходит ли сигнал с оборудования на диспетчерский пункт. Жители ни в коем случае не должны мерзнуть», - написала чиновница и тут же сообщила, что ее поручение выполнили - сигнал проходит, а время прибытия бригады – 64 минуты.

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