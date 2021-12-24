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Общество24 декабря 2021 9:26

Рязанские власти начали прорабатывать вопрос о введении послаблений для общепита

Губернатор поручил «проработку» своему молодому заместителю Артему Никитину
Источник:kp.ru
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В ближайшее время областные власти проработают вопросы по «корректировке ограничений в отношении предприятий общепита». Такое поручение дал губернатор Николай Любимов новому зампреду правительства Артему Никитину. Молодому чиновнику предстоит проработать эти вопросы с управлением рязанского Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день Роспотребнадзор констатирует улучшение эпидемиологической обстановки, - отметил Любимов. - Это дает нам возможность попробовать вернуться к вопросу о введении послаблений по ограничениям. В частности, в работе предприятий общепита».

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