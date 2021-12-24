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Общество24 декабря 2021 8:40

В Скопине появился памятник шахтерам

Композиция в форме земного шара, в глубине которого видны фигурки горняков, рассказывает об истории шахтерского дела на скопинской земле
Источник:kp.ru
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В Скопине появился памятник шахтерам. Фото: Скопинская районная администрация.

В Скопине появился памятник шахтерам. Фото: Скопинская районная администрация.

23 декабря в Скопине торжественно открыли памятник шахтерам, об этом сообщает администрация райцентра.

Композиция представляет собой земной шар, в глубине которого виден забой угольной шахты с фигурами горняков с середины 19 века, когда в шахтах использовался только ручной труд, до настоящего времени – добычи угля с применением современных средств.

Идея увековечить тяжелую профессию горняка появилась у инициативной группы несколько лет назад. Проект удалось воплотить в жизнь, благодаря программе реализации местных инициатив. Памятник стал вторым этапом масштабной идеи. Ранее в центре Скопина появился сквер шахтеров.

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