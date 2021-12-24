МАЗ ушел в занос и протаранил легковушку с детьми в Рязанской области. Фото: 62.мвд.рф

23 декабря на М-5 «Урал» в Рязанской области случилось ДТП с участием грузовика и легкового автомобили, в результате которого пострадали дети. Некоторые подробности аварии сообщили в региональном УМВД.

Описанные события произошли в 16:50 под Шацком на 344-м километре федеральной трассы. 27-летний водитель МАЗ допустил занос прицепа и протаранил Opel Astra под управлением 43-летнего жителя Московской области.

В результате пострадали водитель легковушки и его пассажиры в возрасте 38, 8 и 11 лет.