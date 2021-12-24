Перед Новым годом ярмарки выходного дня в Рязани проведут дважды

В преддверии Нового года ярмарки выходного дня в Рязани проведут дважды - 25 и 26 декабря. Об этом сообщил областной минсельхоз.

В торговые площадки традиционно превратятся четыре территории областного центра – у Центрального рынка (угол улиц Пролетарской и Маяковского), у ЦНТИ (улица Крупской), у КДЦ «Октябрь» (улица Новоселов), у ТЦ «КИТ» (улица Станкозаводская).

В праздники ярмарки проводиться не будут и возобновятся в обычном режиме – по субботам – с 15 января 2022 года.

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