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Политика23 декабря 2021 16:13

Партийный функционер заменит Артема Никитина в Рязанской облдуме

Елена Синица идет рука об руку с Аркадием Фоминым уже много лет
Антон ВОХЕЧ
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Елена Синица будет теперь и депутатом. Фото: сайт "Единой России".

Елена Синица будет теперь и депутатом. Фото: сайт "Единой России".

По сведениям рязанского выпуска «Новой газеты», полученным из источника, близкого к руководству Рязанской областной Думы, координатор по работе с обращениями граждан в региональном отделении «Единой России» Елена Синица займет место выбывшего из состава парламентариев Артема Никитина.

«Там она трудится давно. Вместе с председателем Облдумы Аркадием Фоминым, с которым идет рука об руку еще со времен его работы в мэрии Рязани» - конкретизировал источник, утверждая, что вопрос с Синицей решен.

26-летний Артем Никитин был назначен заместителем председателя правительства Рязанской области, заняв кресло Светланы Горячкиной.